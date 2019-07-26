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﻿西隧欖隧下周加價﻿ ﻿扣減優惠後收費不變﻿

2019-07-26 列印
■西隧和欖隧將分別於下周三和下周四調高法定收費。
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　　運輸署昨日公佈，西區海底隧道和大欖隧道三號幹線（郊野公園段）將分別於下周三和下周四調高法定收費，由於隧道公司將為所有車輛類別提供優惠，故實際收費維持不變。根據新法定收費，西隧私家車收費由二百四十元增至二百五十五元；大欖隧道則由九十五元增至一百元。



　　根據運輸署向立法會提交的文件，西隧新法定收費將增加十至四十五元不等：電單車由一百四十元增至一百五十元；重型貨車由七百二十五元增至七百七十元。大欖隧道新法定收費則增加五元至十五元不等：電單車由九十元增至九十五元；重型貨車由三百元增至三百一十五元。

　　據現行法例，當西隧和大欖隧道的實際淨收入少於最低估計淨收入時，專營公司可增加法定收費。

　　一七/一八年度，西隧實際淨收入約十六億七千萬元，比最初估計少約二十三億五千萬元；大欖隧道實際淨收入約十億五千萬元，比最初估計少約十一億元。

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