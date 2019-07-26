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警搗破釣魚機賭檔拘10人

2019-07-26 列印
　　九龍城警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，進行代號「雷霆2019」的打擊非法賭博行動，突擊搜查九龍城土瓜灣道94號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。

　　警員在行動中拘捕一名五十三歲姓黃本地男子，涉「經營賭博場所」，另外，六名本地男子、兩名本地女子及一名持雙程證的內地男子，年齡介乎二十二至五十九歲，則涉嫌「在非賭博場所內賭博」被捕。警員並檢獲一部釣魚機、四部射擊遊戲機及約二千一百一十元賭款。



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