﻿巴士意外車長頻撞斃﻿ ﻿新款車被質疑欠安全﻿

上周大欖隧道一宗巴士與貨車的車禍，巴士車頭幾近粉碎，司機不治。事件引來車長恐慌，工會更以「車身如紙糊」形容新款巴士的車身設計。工會指出，新款巴士車架愈削愈薄，車長座位前方僅剩軚盤及儀錶板，沒俗稱 「泵把」的防撞桿，每遇碰撞，車長隨時粉身碎骨，惟署方及巴士公司以車輛設計符合歐盟標準為由，前線車長只能繼續冒險駕駛。



涉及巴士的嚴重意外近年不時發生，公眾關注巴士車長平均年齡高以及工時長，工會則關注巴士車身設計涉及的安全性。



上星期四， 一輛由銅鑼灣開往天水圍的城巴，駛至大欖隧道收費廣場附近時，追撞另一輛慢線行駛的中型貨車。意外後城巴士上下層的擋風玻璃飛脫，車頭被撞至變形，駕駛席幾乎全毀，車長被困，獲救送院不治。



涉事巴士為亞歷山大丹尼士E500雙層巴士，車齡僅兩年，九八年起擔任城巴車長的城巴有限公司職工會秘書林乃華擔心，車身設計問題是造成車長身亡的主因，「上一代巴士撞車之後，車頭唔會成件凹入去。」他稱，今年初通過工會內從事工程部的員工得悉，新車為減輕整體重量，車架厚度及強度均較舊款巴士薄弱，「車架強弱主宰我哋生命安全，如果真係削薄咗，我哋一定擔心。」



今年三月，一輛城巴在西九龍快速公路撞向尾板打開的拋錨貨車，造成兩死十六傷的意外，車長亦慘死，涉事車型跟大欖隧道意外同一款。致命意外數月間重演，車長人心惶惶，巴士業職工聯會亦在上周意外發生後發聲明，直指巴士「車身如紙糊」，駕駛席前只有儀錶板，一旦發生意外，車長非死即傷。



工會：車架車身過份單薄



汽車交通運輸業總工會城巴分會主任劉善達稱，工會以往多次向運輸署提出巴士的設計有問題，包括車頭無防撞桿（俗稱「泵把」）。「以前試過有巴士撞私家車，巴士車頭都撞到散開，好紙皮咁脆弱。」他認為，現今巴士主要以纖維及鋁組成，較昔日的鋼材輕，卻削弱對車長的安全保障。



即使巴士設計受到質疑，惟他引述運輸署回覆工會時表示，有關設計符合歐盟規定，意味署方相信巴士設計並無問題。劉善達續說，香港路面環境狹窄，交通流量亦遠較歐州國家繁忙，有關規格直接套用到本港未必適合。



城巴回覆，本港的雙層巴士，車頭設計跟英國及新加坡的雙層巴士相同，各款巴士在港登記行駛前，亦須通過運輸署的審批及檢驗，確保符合安全標準。巴士意外後的損毀或傷亡，涉及車速或所碰撞物件之形狀及硬度等因素，未必與設計有關。



英國機械工程師學會院士盧覺強認為，如巴士沒有「泵把」，坐在車頭駕駛巴士的車長等同跟意外造成的撞擊力「硬碰硬」，「『泵把』的作用並不是其他防撞裝置可以取代，有必要保留，否則司機會很大危險。」



