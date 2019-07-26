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環亞體檢疑用水貨疫苗　四人入稟索償3.3萬元

2019-07-26 列印
　　環亞體檢集團早前捲入供應HPV九價疫苗水貨疑雲，其後更宣佈清盤結業。昨再有四名苦主因疫苗貨不對辦，要求全數退款，早前入稟小額錢債審裁處向環亞索償共三萬三千二百元，案件昨首次提訊。由於申索方須向法庭提供疫苗「貨不對辦」的證明，案件押後至八月二十九日再訊。

　　四名申索人為宋美蓮、雍意美、朱莉莉、黃艷輝，被告人為AMH Medical Diagnostic Group Limited，即環亞體檢集團。環亞昨仍無代表到庭。申索書指，四人於本年四月十一日在環亞購買HPV九價疫苗，並繳付八千三百元訂金，但接種了第一針後發現該疫苗貨不對辦，要求全數退款。



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