涉收囚犯九萬元貸款 懲署教導員九月應訊

懲教署一名工藝教導員涉嫌前年起接受兩名囚犯四筆共九萬元的貸款，作為優待兩名囚犯的報酬。教導員和其中一名囚犯共被控串謀使公職人員接受利益罪名等四罪，案件昨在東區裁判法院提堂。兩被告毋須答辯，辯方申請押後以待諮詢法律意見。裁判官押後案件至九月六日再訊，並批准工藝教導員以現金二千元保釋候訊，至於涉嫌貸款的囚犯沒保釋申請，須繼續服刑。



四十一歲懲教署工藝教導員朱家豪及三十一歲囚犯江達隆，同被控一項串謀使公職人員接受利益罪名；而朱家豪另被控三項公職人員接受利益罪名。兩人涉於前年七月一日至廿四日，串謀使朱家豪接受一筆四萬元的貸款，作為朱家豪傾向優待江達隆的報酬。



朱家豪另被控去年分別於一月十六日、二月十四日及三月七日，接受三筆總共五萬元的貸款，作為他傾向優待另一名囚犯郭知恒的報酬。



