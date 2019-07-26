﻿國泰完成收購快運﻿ ﻿將掀起廉航大亂鬥﻿

據最新一期《東周刊》報道，國泰在上周五宣佈完成收購廉航香港快運，由「紅褲仔」出身的國泰商務及貨運董事林紹波出任行政總裁。市場預期亞太區將會掀起新一輪廉航大混戰。



據最新一期《東周刊》報道，十年前，國泰死對頭新加坡航空旗下的廉航虎航，突然開辦新加坡至香港的航線，自始廉航在港便如星火燎原，價錢愈鬥愈平。面對廉航的顛覆性革命，國泰管理層對外長期擺出企硬「唔搞」姿態，對內卻大搞fanfares「廉航價」機票抗衡，火併之下導致盈利每況愈下。



貨運董事調任快運總裁



要打贏這場仗，國泰最終選擇直接競爭，斥資四十九億元向中資海航全面收購香港快運。國泰正式入主香港快運後，由行政總裁何杲出面表明繼續以獨立的廉航模式營運，並宣佈由國泰商務及貨運董事林紹波出任行政總裁，接替離任的李殿春。據悉林紹波一直負責收購快運的過渡安排。



林紹波是太古系典型紅褲仔，飽經歷練才上位。他在英國劍橋電腦科學系畢業後，在投行任職兩年；後來覺得不適合自己，於是盤算轉投服務業。九六年他加入國泰成為管理見習生，先後派駐日本和斯里蘭卡辦事處，成為國泰重點栽培對象之一。



林紹波其後做過國泰的銷售和資訊科技部門總經理。一三年，他被調派到港機工程出任董事兼總經理。在此期間，國泰面對廉航和內地航空公司威脅，不但短途機票愈減愈平，內地航空公司又紛紛開闢新的國際航線，逐步蠶食集團的長途和本港中轉業務。及至一七年，業績見紅的國泰由主席史樂山強勢推行三年計劃和大型架構重組，大幅削減燃油以外成本。當中包括合併旗下貨運和商務部門。



去年國泰成功扭虧為盈。其中客運業務仍能逆市提升收益率。貨運業務表現較客運更強勁，可載貨量、收益率及運載率齊齊上升，全年收益按年增長一成八，高於客運服務的一成升幅。



今次上位執掌廉航香港快運的帥印，標誌着年約四十六歲的林紹波將大踏步走出台前。不過，亞太區的廉航市場早已火併甚烈。對林紹波來說，將會是一場難打的硬仗。事實上，國泰對於發展廉航一直舉棋不定。由首位華人行政總裁陳南祿到繼任的湯彥麟，都一直無意兼營廉航，結果起步遠遠落後於區內對手。國泰與廉航埋身肉搏，始於○六年營運不夠兩年便結業的甘泉航空，雙方一度爆發空姐挖角戰。



10間廉航座位增三倍



亞太區的廉航市場早已埋身肉搏。單是傳統航空公司，已有十六間兼營廉航。根據亞太航空中心統計，過去十年廉航座位數量暴增了三倍，開始出現供過於求的惡性競爭。例如亞洲最大廉航亞洲航空，去年的經營溢利便幾乎腰斬。雖然廉航在香港的市佔率只有一成二，低於亞太區平均數，香港作為區內樞紐，國泰現時幾乎每條航線都要跟最少一間廉航競爭。



