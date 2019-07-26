﻿元祖「天氣先生」﻿ ﻿親歷風雲30載﻿

第一代天氣先生梁榮武，八十年代走進公仔箱報天氣，在天文台工作近三十載，他由科學主任一步步晉升至助理台長。退休那年，福島核事故引發港人「盲搶鹽」恐慌，專責輻射監測的梁榮武，與同事二十四小時內將輻射數據上載網站，用科學數據說服市民。卸下助理台長重任，梁榮武退而不休，出任大學講師、電視節目主持、氣象學會發言人，只為令港人更切身關注氣候變化。



七十年代畢業於中大物理系，幾乎只有兩條出路，一是留在大學做研究，二是去中學教書，梁榮武選擇了後者。他憶說，在聖文德書院教物理、數學及化學科，自己曾一度視為終身事業，但因當年學校不流行使用咪高峰，「可能我不懂控制聲線，每日教足七堂課，傷了聲帶。」



考慮到聲帶問題，他決定轉換環境，轉到太空館負責公眾教育工作，主力製作為學生而設的天象節目，「我負責寫文稿，寫基本的天文及太空知識。」但他自覺不擅長寫稿，希望轉職，所以每周六都翻開報章，留意政府工招聘廣告，有次見到皇家香港天文台招募科學主任，決定投考。



「新入職的科學主任會獲保送到英國受訓，這一點吸引了我。」梁榮武說，他有三名兄弟早年考獲獎學金，浸過鹹水，令他特別嚮往到外國讀書，所以把握機會加入天文台。他順利通過面試，並一償心願出國深造，接受為期約五個月的氣象訓練，「我本身對天文及氣象不太認識，到英國氣象局接受訓練。」



受訓後回港，梁榮武到天文台天氣預測總部學基本功：「『木人巷』是新人必經階段。」尚未通過新人考驗，他便有機會親歷八十年代香港最強颱風。



八三年超強颱風「愛倫」，從太平洋進入南海後，再侵襲香港，十號風球一度懸掛八小時。當日梁榮武剛巧不用當值，卻希望回到天文台跟前輩學習颱風應對，但駕車回總部途中，險因水浸被困：「前面的車似艇仔，一架架浮起。我無法不掉頭走，但好驚車胎被街上玻璃、木頭鎅到。」



梁榮武深明一般市民遇上颱風的憂慮，故更努力分析天氣資訊，作出更準確的天氣預測，之後更被點名做天氣先生，於亞視「天氣一周」出鏡，講解氣象知識。



除了構思故事情節，梁榮武亦要手畫雷暴雲等圖像，再傳真至電視台美術部。「就如以前教書般，將一張張天氣圖、氣象圖貼在白板上，拿着教書棒逐個講。」



梁榮武之後獲調遷至不同部門，九九年颱風「約克」襲港，他獲派負責傳媒應對工作，每小時開一次記者會，主動向傳媒交代風球最新情況，「二十年前科技已較先進，加上增添多一部多普勒天氣雷達，更有信心判斷颱風強度及變化。」



不過，○六年颱風「派比安」襲港時，風力突增強，天文台卻只掛三號風球，引起廣泛爭議。梁榮武憶說，不少市民致電投訴，「同事耐心解釋，是根據科學數據去判斷，否則社會怨氣或會更大。」



一一年日本福島發生核事故，梁榮武已升任助理台長，專責輻射監測及評估。他眼見社會情緒緊張，更引發「盲搶鹽」恐慌，「根據科學推論，日本與香港的距離遙遠，香港受核擴散的影響很低，我們用了二十四小時，將量度到的輻射數據放上網，讓市民即時見到。」



持續推廣氣象教育



不久他卸下助理台長重任，到理大及城大擔任兼職講師，專教氣候變化；不時充當香港氣象學會及「350香港」發言人，向大眾推廣對氣候變化的關注；近年他更擔任無線節目《武測天》主持，每集主題、寫稿由他一手包辦。為何退而不休？他說：「想盡一分力，回饋社會。」



成長於生活艱苦的五六十年代，梁榮武一直不忘社會所給的恩惠，「我們幾兄弟是靠獎學金才讀到大學，逐漸改變生活質素。」一有機會，他便走到最前，教育公眾，「氣候變化影響人類存亡，無論喜歡與否，都需要認識。」



