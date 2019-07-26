﻿全澳逾2000間非法旅館﻿ ﻿擬列刑事罪加強打擊﻿

據最新一期《東周刊》透露，作為國際旅遊城市的澳門，一直備受非法旅館問題困擾。政府今年初成立跨部門小組，聽取意見及研究解決方案，當中有建議將經營非法旅館列為刑事罪行。有指現行針對非法旅館的法例存在漏洞，刑罰欠缺阻嚇力，令民居狂變民宿，估計全澳非法旅館多達二千間，連豪宅亦不能倖免。



《東周刊》近日接獲舉報，指有不良地產代理，涉嫌將業主放租單位私下改成非法旅館，再聘請「艇仔」在各大賭場及手信店門外拉客。



澳門治安警為遏止日見猖獗的非法旅館，最近變陣出擊，千方百計以合法途徑進入可疑單位調查，成功破獲多間非法旅館。有專家提醒居民，除了依賴當局執法，亦要做好大廈的保安管理，始能防範非法旅館入侵。



澳門新口岸賭場林立，附近一些屋苑近年成為非法旅館經營者的目標。居住在其中一個「重災區」的盧先生說：「十多年前選擇在這裏置業，是看中環境清靜，住客多數是一般家庭，較易相處；加上我有宗教信仰，更需要一個寧靜環境擺設道壇修練。」



居民飽受滋擾



惟數年前起，盧先生發現情況有變，「大廈閘門需要電腦門卡開啟，我每次一『嘟』卡開門，就有內地人衝過來跟尾進入；大廈走廊同後門多了煙頭，垃圾無包好就亂丟。最令我擔心的是，讀大學的女兒獨自返家，不時有陌生男人對她上下打量，人生安全受威脅。」



盧先生與其他住戶，遂向業主會反映問題，並開始透過物業管理公司搜集資料，例如從丟垃圾習慣、住客出入時間等，監察一些可疑單位，發現最少有四個樓層的單位被用作非法旅館。業主會兩年前向當局作出舉報，但遲遲未見有行動查封。



該屋苑業主會一名委員透露，非法旅館經營者近年更明目張膽，他們聘請一些「艇仔」，每逢傍晚開始至深夜時份，就在附近的賭場及手信店外，專門向內地人埋手，問他們是否需要租房，一旦傾妥立即帶他們上樓。



針對非法旅館問題，今年一月，政府成立跨部門工作小組，就非法旅館問題向各方聽取意見及研究解決方案，期間就有團體提出仿傚香港，將經營非法旅館例作刑事罪行。



研究及制訂法例需時，但非法旅館卻愈見猖獗，估計現時全澳約有二千間非法旅館。治安警察局為遏止有關罪行，最近變陣出擊，在合法情況下「千方百計」進入懷疑單位調查，並成功破獲多宗非法旅館案件。



