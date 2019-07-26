﻿動漫狂迷不滿劇情﻿ ﻿火燒製作室釀慘劇﻿

據最新一期《東周刊》報道，日本動畫工作室「京都動畫」日前發生奪去三十多條人命的縱火大慘劇，由於該工作室曾推出《涼宮春日的憂鬱》等大熱作品，各地動漫迷紛紛哀悼，更形容當日為「日本動漫史上最黑暗的一天」。



最新一期《東周刊》報道，事件轟動全球，除了因為死亡人數眾多，亦因為動畫在日本的文化、社會，甚至經濟中擔當極為重要的角色。過去，動漫只屬小朋友玩意，然而近年，成為愈來愈多成年人的心靈寄託，地位不斷提升。日本動漫更衍生出大批狂迷，他們或愛Cosplay，或愛跟虛擬人物談戀愛，更有部份「走火入魔」變成罪犯；就如今次大慘劇，便有傳被捕狂迷，是不滿一部動畫作品而大開殺戒。



七月十八日上午十時許，京都市伏見區傳出兩至三響爆炸聲，接着有一幢樓宇冒出濃煙，繼而着火燃燒。起火現場是一幢三層樓建築物，為京都動畫的工作室。截至二十日，死亡人數達到三十四人，三十五人受傷，為日本十八年來傷亡最嚴重的火災。京都警方當場拘捕涉嫌縱火的四十一歲無業男子青葉真司，據知疑兇曾因搶劫便利店判囚三年半，並接受過精神科治療。有指事發時他一邊淋汽油，一邊咒罵「去死吧」。有目擊者說，警方趕到後曾質問涉嫌縱火男子「為甚麼要這麼做」，對方憤怒地回答：「抄襲！」男子隨後被送往醫院接受治療，處於麻醉恢復期，無法接受警方問話，故犯案動機未明。



動漫業年產值二萬億美元



動漫文化近年在日本有着重要地位，除了是當地第三大產業，年產值二萬億美元，同時亦是影響社會文化的重要元素。不少日本人對動漫的沉溺程度更達到瘋狂，例如當地的Cosplay（角色扮演）熱潮盛行，大街小巷都有打扮成動漫人物的人士在拍照，而且愛好者不限於青少年，成年人亦十分熱衷。此外，不少動漫女角更成為年輕人的戀愛寄託，有年輕人帶着印有動漫女角的攬枕或模型到餐廳「撐抬腳」，甚至去旅行。



當中比較極端的例子如三十五歲公務員近藤顯彥，他在去年十一月與虛擬歌手初音未來舉行盛大的婚禮，而初音其實是一款歌聲合成軟件衍生出來的動漫人物。近藤與初音的婚姻雖然得不到家人的祝福或法律認可，但他視初音為正式妻子，在寓所門牌填上初音的名字，又帶她去度蜜月。



社會上更有小部份狂迷因為不能抽離動漫世界而衍生出各種問題。例如常有狂迷因不滿動漫內容而跑去騷擾動畫公司，京都動畫亦曾收過恐嚇郵件，社長八田英明表示，公司過去曾收到不少抗議信，當中有寫着「去死」等字眼的死亡恐嚇。



今次縱火案，網上流傳疑犯是動畫《吹響吧！上低音號》女主角「黃前久美子」狂熱粉絲，由於該角色最近在電影版中與男主角塚本秀一確定男女朋友關係，讓他無法接受，於是遷怒於製作公司。



