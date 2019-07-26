理大研機械人收集垃圾奪金獎

表揚卓越科研成果，並展示本港大學工程系本科生的優秀畢業專題習作的ASM Technology Award，今年吸引本港五間大學參賽。金獎由理大機械工程學系的周鴻銘、申智浩及SOMESHWAR Rudra Ajay憑自動導航垃圾收集車機械人贏得金獎，是繼一六年後第二次奪魁。



得獎半自動機械人採用獨特的抓手設計，輔以基於視像排列的方式進行垃圾收集。機械人具有適用於密集環境的電動導航平台；用作無線通訊和控制的微控系統；以及專為探測物體及機械人定位而設的視像系統，設計靈感來自研究機械臂、叉車及卸貨車等實用工具。



指導老師朱嘉行表示：「同學熱衷學習新知識和技術，為機械人開發新組件，展示應用到現實的可行性。」另一理大生沈著設計的「完整輪式機械人的運動控制和定位系統」亦獲頒傑出獎。



