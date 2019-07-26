﻿關懷弱勢社群創科設計賽發揮創意﻿

「第一屆關懷弱勢社群──全港創新科技設計大賽」由九龍樂善堂舉辦，要求參賽隊伍發揮創意，設計方便弱勢社群，如長者、殘疾人士等生活的創科產品，超過一百隊中、小學隊伍參賽，各選十五隊入圍，從中評選冠、亞、季、殿及其他獎項，前日舉行頒獎禮。



中學組冠軍創新產品「鄰．倚」，由何明華會督銀禧中學三名中五學生所製，組員柯卓彥指，留意到不少輪椅使用者在下斜坡時，為免身體前傾摔倒，會選擇倒後下坡，「他們要頻頻回頭觀察『前方』，亦難以看見細小的障礙物，既不方便又很危險。」萌生製作協助輪椅使用者能安全地前行下坡的裝置。三人花約四個月編寫能計算地面斜度，再按結果自動調整前輪高度，使輪椅下坡時保持平衡的程式，以3D打印製作連接摩打、可靈活伸縮的零件，一併安裝至由積木砌成的輪椅模型上測試，發現設計能有效提升輪椅整體的安全性，「目前已製作實體版，安裝在真的輪椅上進行測試。」



