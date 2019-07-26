﻿微膠粒無處不在﻿ ﻿呼吸飲水避不過﻿

據最新一期《東周刊》報道，人們常常說要環保，少用膠樽，但知易行難，每每路過便利店，買支樽裝水，實在太方便，但最終惡果要自己承受。單計香港，每年流入海洋的微膠粒重量，竟等於一百一十一架雙層巴士，這些微膠粒大多來自護膚品及風化後的膠製品。



據最新一期《東周刊》報道，不要以為這只是海洋生物的事，最近有研究報告指，原來人們透過飲水，每周等於吞了一張信用卡重量的微膠粒落肚；而飲樽裝水者更甚，飲水之餘，連裝水的膠樽，都一併逐少逐少飲入體內。就算你不飲水，在現今世界，連呼吸都有膠，可謂「萬般帶不走，惟有膠隨身！」



世界自然基金會（World Wildlife Foundation）委託澳洲紐卡素大學（University of Newcastle），綜合並分析全球五十二份有關塑膠微粒的研究，並在六月發表報告。報告指全球每年生產超過三億三千萬噸塑膠，當中至少三分之一塑膠垃圾會進入自然環境，造成環境污染。



三分一塑膠垃圾流入自然環境



根據一五年資料，地球上八成塑膠或流入大海，或被放置在堆填區，當中有多少進入自然環境，還未有確實數字，但近年報告指出，海鹽、啤酒、蜂蜜等產品中，也有塑膠的存在。



去年奧地利大學的研究，首次發現人類糞便樣本中有膠粒存在，證實了人類從不同渠道攝取膠粒，其中一個重要源頭是食水。



兩年前，美國有研究團隊分析七個國家共一百五十九個自來水樣本，發現逾八成樣本中，皆有長度少於半毫米的塑膠微粒。



因為不同地區的水質有異，住在不同地區的人攝取的塑膠微粒量有所不同，例如美國和印度的飲用水中，塑膠微粒含量比歐洲和印尼多一倍，美國近九成半自來水都含有塑膠，而歐洲只有約七成水樣本有膠。《環境科學與技術》期刊於上月發表的報告則指，多喝樽裝水的美國人，每年攝取的塑膠微粒，比多喝自來水的人更高。



人類在喝水的時候會把膠粒喝進體內之外，進食貝殼類海產也會帶來膠粒，因為貝殼類海產在海洋中攝取了大量膠粒，例如每隻生蠔約有八粒微膠粒，每隻青口有逾四粒。地球上平均每人一星期都會從各種來源攝取到約二千粒、共約五克的塑膠微粒，等於我們每星期都會把一張信用卡吃進肚內。即使你完全不吃海鮮，從自來水或樽裝水喝到的塑膠微粒，每星期都有一千七百多粒。



不僅是食水受到污染，即使是海洋深處，也一樣逃不過膠粒的魔掌。去年，科學家在深度逾十一公里的太平洋馬里亞納海溝（Mariana Trench），發現嚴重塑膠微粒污染，每一升水就有十三粒膠，是開放海域中膠污染最嚴重的地區之一。



不要以為住在郊區就不受影響，多項研究結果顯示，全球沒有一個地方能完全避開膠污染。法國研究團隊曾在庇里牛斯山（Pyrenees Mountains）上收集數據，測量地點遠離繁囂，距離最近的城市達一百二十公里遠，但這山區落下的雨水，為該處每一平方米土地帶來三百六十五粒膠，和中國東莞市市區所量度的數字相差無幾。



就算是空氣之中，雖然人的肉眼看不見，亦有膠微粒存在，但隨天氣轉變，室內環境差異，數值差異相當大。一七年法國研究指，一立方米室內空氣中，有一至六十粒膠不等，室外空氣則普遍少於兩粒膠。葡萄牙大學研究指，常人每日透過呼吸，吸入二十六至一百三十顆微膠粒。



