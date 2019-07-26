﻿手法層出不窮﻿ ﻿網購騙案暴增﻿

手機網購愈趨盛行，讓網購平台Carousell乘勢冒起，但亦吸引騙徒滲入，爆出大量貨不對辦、騙財或騙貨的亂象，當中有不少以新科技手段「出蠱惑」。《星島日報》追查多宗發生於該平台的騙局，發現有假買家以偽造電匯記錄誘使賣家即日寄貨到海外，惟交易時間為銀行非營業時間，翌日賣家知悉無收到貨款時，郵包已遭騙子提走。



來自新加坡的網購平台Carousell（旋轉拍賣）一六年登陸香港，以二手買賣作招徠，迅即爆紅。據該平台資料顯示，今年首季的按季成交量增逾百分之十一點四，因廣受港人歡迎，截至今年首季在香港有逾一千四百萬件上架貨品，累積賣出超過四百七十萬件。Carousell香港總經理施伯雄對《星島日報》指，手機程式供免費下載，介面簡單易用，只需三十秒便可賣出產品，加上商品分類眾多，相信是平台成功在港崛起的原因。



騙徒不斷更換帳號難提防



然而，不少騙子看中Carousell的特點趁機「搵食」，一七年陸續爆出通過該平台交易的騙案。據警方數字，近三年包含Carousell等平台在內的個人與個人交易（P2P）網購騙案數目不斷上升，由一六年的近一千二百宗，增至去年的逾二千一百宗，苦主損失金額達四千一百多萬元，為一六年的兩倍多。



Carousell近年爆出大量一貨多賣、騙財或騙貨的騙局，《星島日報》記者以「騙案」、「騙子」等關鍵字，發現大量懷疑受騙個案，不少用戶不甘受騙、求助無門，紛紛圖文並茂講述受騙經歷，警戒其他用戶小心交易。讓苦主不幸「中招」的貨品如超市印花、主題公園門券、電子產品及名牌手袋均在其列，單價由幾毫至數萬元不等。



平台已積極打擊騙徒



施伯雄坦言知悉上述問題，Carousell一直以積極態度打擊網上騙案，跟執法部門緊密合作，早於上年九月便曾協助警方，成功拘捕兩名涉嫌以欺騙手段取得財產的月餅券賣家。他續說，Carousell內部系統可助檢測欺詐行為，若發現任何可疑用戶或不尋常交易，平台會即時跟進和積極調查，必要時將封禁有關用戶帳號，以保障用戶。



《星島日報》接觸其中一位苦主李小姐，經營網店的她透露在Carousell賣貨逾年，早前於該平台放售二手Chanel手袋，獲來自馬來西亞的騙徒接洽，表示有意購入手袋作為其姐姐的生日禮物，同時提出自付郵費，催促她即日以國際快遞寄件，更隨即附上一家外國銀行的電匯轉帳記錄截圖。惟轉帳時間為銀行非營業時間，李小姐未能即時查核過數記錄，「起初我也掙扎了好久，覺得未收錢不應寄貨，但對方解釋已過了銀行服務時間，十小時後會收到轉帳。」



由於買家提供身份證作擔保，她一時心軟答應先寄出貨物，翌日早晨發現未收到貨款，驚覺墮入騙局，惟未能及時攔下郵包，遭騙徒自行到物流中心提走貨物，損失近三萬元，「速遞公司晚上七時半關門，貨物於翌日早上九時已送抵馬來西亞，並於機場進行安檢，當你還在苦思為何未收到錢，騙子於中午時份已憑單號取件了！」



李小姐開辦網店逾十年，首次被騙，事後她追查騙徒提供的電匯記錄，獲相關銀行確認轉帳參考編號不存在，意味資料造假，同時發現有人於網上稱同類騙案早於去年已有發生。她不甘受騙，於Carousell發帖公開經歷，其後才發現單在本月內，至少已有四位網店賣家或普通用戶遇上同一經歷，「騙徒手法完全相同，專揀Chanel、Hermes手袋下手，只有一位苦主成功攔下郵包，但她也要自行承擔寄件回香港的郵費。」



