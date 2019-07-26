成功的失敗26份假積金申請騙佣金 保險公司前經理判社服令

據台灣中央社報道，內地長沙公益法律機構三名成員失聯超過二十四小時，懷疑是在辦公室被捕，之後不知所終。其中一名上周曾到香港處理公務，亦表示警方早前便聲稱要拘捕他。 報道指，內地民間公益組織（NGO）「長沙富能機構」聯合創辦人楊占青在二十三日表示，其同事程淵及兩名工作人員劉永澤和小吳二十二日中午開始失聯。 程淵早前曾提及，警方一直與其合作夥伴約談，更聲稱會拘捕他。 楊占青表示，程淵上周曾到香港處理公務，在當前香港反《逃犯條例》爭議下，內地多名律師被內地警方禁止進入香港，也有NGO負責人被警方恐嚇，指「香港最近發生了大事」。 楊占青指，早前官方拘捕勞工類NGO人員，有可能這段時間...

2019-07-26