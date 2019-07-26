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成功的失敗26份假積金申請騙佣金 保險公司前經理判社服令

2019-07-26 列印
成功的失敗26份假積金申請騙佣金 保險公司前經理判社服令
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　　安達人壽保險有限公司前銷售經理冒用保險代理人身份，參與二十六份強積金申請，以騙取其前僱主及一間強積金受託人公司共約二萬一千元佣金及現金獎勵，早前被裁定一項欺詐罪成，昨在東區裁判法院被判一百六十小時社會服務令。

　　案情透露，四十一歲女被告陳鏵（見圖）為時任安達前銷售經理，並為一名保險代理人的上線經理。被告並非註冊強積金中介人，不能參與銷售強積金產品，惟該保險代理人符合有關資格。一五年六月二十六日至十一月五日期間，被告向安達遞交二十六份投保銀聯信託有限公司強積金產品的申請。所有申請表上，經辦營業員一欄上填上該保險代理人的姓名。

　　銀聯信託批准有關申請後，透過安達發放共逾一萬四千元佣金，以及合共六千一百元的現金獎勵予該保險代理人，惟收款者確認自己沒有處理相關申請，被告又要求對方交還相關佣金予她。

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