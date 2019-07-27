元朗今照遊行 警醫戒備商戶關門

元朗襲擊事件激起民憤，市民鍾健平發起今日遊行「光復元朗」，雖遭警方反對，但非法遊行事在必行。元朗市面氣氛又緊張，有商戶及銀行分行稱今天會關門或提早拉閘，原居民以木板圍封窗戶，警方如臨大敵，醫管局則呼籲醫護人員周末加班候命。



發起「光復元朗」的鍾健平昨日就遊行申請的上訴遭到駁回，他揚言會一個人按計劃今日下午三時從元朗水邊村遊樂場門口出發，沿大馬路去元朗西鐵站，他歡迎其他市民到元朗「行街」。



遊行事在必行，元朗昨日市面氣氛轉趨緊張，商戶、原居民、元朗警署及新界西醫院聯網均嚴陣以待。連接港鐵站的形點商場，有商戶稱會視乎情況再決定如何應對，有可能會提早拉閘，商場管理處表示因應周六的遊行，已經安排增加人手，如果場內發生暴力事件，會按慣例報警處理。



賽馬會公佈，為確保顧客及員工的安全，明天元朗青山公路、元朗合益路及元朗泰衡街的投注站會暫停服務，元朗洪水橋的投注站則會提早於下午六時關閉。



青山公路元朗段經營報紙檔十多年的梁先生表示，很擔心遊行可能演變成暴力衝突，今天不會開檔，因為除了怕受傷，也怕檔口受破壞。



東亞及恒生銀行在該路段的分行均張貼告示表示因緊急事故，分行今日暫停營業。



日前元朗白衣人施襲後到南邊圍村聚集，該村昨日有單位窗戶已用木板圍封，村口停車場亦已貼出告示指，今日清晨六時起取消臨時車位停小泊服務，至周日清晨六時。



記者昨日所見，元朗大馬路一帶不斷有大批警員巡邏，元朗警署內準備了大量鐵馬，有警車停靠原定遊行起點—水邊村遊樂場。西鐵元朗站附近的鐵欄被焊死，預防遊行人士以鐵欄充當武器或路障。朗業街和朗日路的行人道，有工人在地磚塗上膠水，防止遊行人士掘起磚頭。豐年路、元朗廣場對出有工作人員把巴士站牌收起。



鐵欄被焊死 巴士站牌收起



民建聯立法會議員、元朗區議員梁志祥昨天聯同多名區議員、區內商戶及的士業界出席記者會，表達對「光復元朗」遊行的擔憂。梁促請遊行市民保持克制，又指元朗是包容好客的地方，不希望出現攻擊和不禮貌情況。有商戶指出，只想搵兩餐，視乎情況決定會否提早關門。



醫管局新界西聯網也作出部署，昨午發出內部電郵，今明兩日額外提供往返屯門醫院、青山醫院及天水圍西鐵站的院車接駁服務，又為當值醫護安排屯門醫院職員宿房留宿。管理層向新界西聯網多個專科醫護表示，為鼓勵醫護人員回醫院當值，今明兩天會有「特別酬金計劃」（SHS）。若未能消化大量傷者，醫管局將啟動重大事故控制中心，將傷患分流至其他醫院。