西鐵襲擊事件 張建宗就處理手法道歉

就元朗發生襲擊事件，政務司司長張建宗昨日見記者，他稱襲擊者為「暴徒」，認同警方表現「有落差」，願意代警方向傷者道歉，他呼籲今日到元朗示威的市民，要和平理性，保護自己和身邊人。



元朗襲擊事件造成四十五人受傷入院，張建宗指社工已聯絡傷者，目前仍有四人留醫，當中一人危殆，一人嚴重，社署正跟進個案，政府向受傷的市民深切慰問，可為傷者提供福利及經濟支援。



張建宗說：「周日發生暴徒襲擊市民的事件，行為令人髮指和憤慨，我覺得政府責無旁貸……警方的處理手法和市民期望有落差……我絕對願意就處理手法向市民道歉。」他說，警隊已承諾會有內部檢討，亦會嚴肅處理，至今已就事件拘捕十二人。



督察協會促澄清言論



香港警務督察協會昨日即時去信張建宗，要求就其言論作澄清及還警隊一個公道。香港警務督察協會主席伍偉基在信中表示，警員近日受到連番暴力衝擊、肆意辱罵等，依然竭誠執法，並指「從沒有退縮，從沒有怨言」，張建宗的言論令警員對一直堅持的信念有所動搖，並抹煞警隊的付出甚至犧牲。



對於今日有市民到元朗「遊行」，張建宗呼籲示威的市民要和平理性，保護自己和身邊人，必須遠離衝擊，尤其不要衝擊居民及設施，令長者婦孺受嚇。



就各界要求當局成立獨立調查委員會，張建宗回應，政府會繼續思考究竟還有甚麼可以做。



昨日有過百名政務主任（AO）網上發表匿名聯署信，促特首成立獨立調查委員會。張建宗表示明白公務員有情緒，政府尊重表達意見的自由，同時希望他們緊守崗位，不要影響政府對市民服務的水平，如果罷工，就不會獲發工資。