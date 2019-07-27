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涉衝擊中聯辦 廚工被捕

2019-07-27 列印
■示威者周日向中聯辦投擲雞蛋等。
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　　部份反對修訂《逃犯條例》示威者周日（二十一日）圍堵位於西環的中聯辦大樓，並向大樓及國徽投擲雞蛋和淋潑油漆，警方經深入調查，昨日拘捕一名二十八歲本地男子，涉案與事件有關。另外，昨早中聯辦大廈外圍已架設水馬陣，疑應付明天的「港島西遊行」。

　　警方經連日調查後，昨日中午十二時許在長沙灣元州邨，拘捕一名二十八歲姓馮的本地男子，他涉嫌於當日破壞大門及向大樓投擲雞蛋。據悉，被捕男子報稱任職廚工，警方將他帶返長沙灣警署，展開進一步調查。

　　另外，有市民發起明日上環遊行，下午由中環遮打花園遊行到上環中山紀念公園，抗議上星期日晚，警方在上環施放多枚催淚彈、橡膠子彈和海綿彈驅散示威者。位於西環的中聯辦，大廈外圍昨早已經架設多個巨型水馬，水馬陣的出入口安裝了鐵閘，有警員駐守。

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