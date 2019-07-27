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四警察協會反對獨立調查

2019-07-27 列印
　　反對修訂《逃犯條例》引發衝突頻生，社會上要求行政長官林鄭月娥就成立獨立調查委員會的聲音日漸高漲，四個警察協會周三去信林鄭月娥，認為此舉對警隊非常不公平，重申反對成立獨立調查委員會。

　　香港警務督察協會、海外督察協會、警察隊員佐級協會及警司協會的主席去信行政長官林鄭月娥，明確表示反對成立獨立調查委員會。信件指，修例爭議由六月開始至今持續一個多月，情況卻未有緩和的跡象，還有愈演愈烈之勢，暴力衝突蔓延各區，有鑑於近日要求特首成立獨立調查委員會的聲音日隆，四個警察協會認為成立獨立調查委員會對警隊不公平，以無負警隊一直對特區政府的支持。信件亦指，警隊以無畏無懼精神和最大忍耐力，維持治安，但成效強差人意，以致社會和網絡有別有用心的小撮人誣蔑警隊、散播仇恨、鼓吹傷害警察及其家人，情況令人髮指。

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