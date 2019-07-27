民陣籲外國對港發旅警 華春瑩斥圖挑動外部勢力

民陣日前就元朗襲擊事件及政府相關回應，向六十一間外國駐港總領事館及歐盟香港辦事處發信，呼籲各國領事對香港發出旅遊警示。外交部發言人華春瑩昨日不點名批評，相關行為企圖挑動外部勢力干預香港事務，向中央政府和特區政府施壓，重申中方絕不容許任何外部勢力插手和干預香港事務。



她又指，香港自回歸以來，在中央政府全力支持下保持穩定和繁榮發展，但近期極少數人組織實施的極端暴力違法活動，嚴重衝擊了香港的法治根基，並危害香港安全穩定和秩序，損害香港形象，令人感到痛心。她又建議，企圖「引狼入室」的人好好閱讀歷史，反問歷史上勾結外部勢力、禍國殃民的人，「哪一個有好下場？」



另外，美國國務卿蓬佩奧接受媒體電視訪問時提到，希望香港的示威活動和平進行，避免暴力情況再現，被問到是否關注北京有可能派解放軍介入香港時則表示，希望北京做正確的事。



