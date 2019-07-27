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新加坡對港發旅遊警示

2019-07-27 列印
　　過去一個月本港持續出現大型示威及警民衝突事件。新加坡外交部昨日更新對香港發出的旅遊警示，提醒國民避免在示威活動期間前往有關地區。除新加坡外，日本、英國、台灣、韓國、澳門、澳洲、美國、加拿大、愛爾蘭和俄羅斯均已對香港發出旅遊警示，其中愛爾蘭外交部更將香港及澳門的旅遊安全級別顯示為「高度警戒」（High degree of caution）級別。

　　新加坡外交部表示，香港近月多區爆發大型示威活動，雖然大部份示威和平地進行，但過後亦曾發生激烈衝突，指和平示威有機會在無預示的情況下演變或發生暴力場面。

　　當局呼籲身處香港的國民採取一切所需措施，確保個人安全，時刻保持警惕，並叫國民透過本地新聞關注事態發展，遵守香港有關當局的指示。

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