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航空界「和你飛」反修例　2500人機場集會

2019-07-27 列印
航空界「和你飛」反修例　2500人機場集會
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　　反修例風波下示威活動遍地開花，航空業界職員昨日於機場接機大堂，發起「和你飛」反修例集會，重申五大訴求及要求政府立即起訴元朗事件施襲者，大會稱有二千五百人響應。參與集會人士包括各公司的航空從業員及普通市民，他們坐在接機大堂地上高叫口號、高舉不同語言的標語、在場設置電視機播放近期示威片段，並向抵港旅客派發傳單傳遞反修例訊息。有剛下班的機艙服務員亦加入集會，表示「累也要來（集會）」，在這裏支持都是出了一分力。

　　其間，曾任機師的立法會議員譚文豪代表一批航空管制員讀出聲明，要求政府立即回應市民的五大訴求，否則不排除將行動升級，進行不合作運動。另外，適逢建制派議員葛珮帆回港，有約三十名示威者在機場貴賓室守候「接機」。

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