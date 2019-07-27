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逾千醫護戴頭盔集會反暴力

2019-07-27 列印
逾千醫護戴頭盔集會反暴力
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　　昨日有逾千名公院前線醫護響應號召，身穿白袍、制服或黑衫，並戴上頭盔，到伊利沙伯醫院網球場參與「醫護市民，一起同行」集會。活動聯絡人張臻善宣讀聲明，譴責元朗白衣人無差別攻擊市民，令市民放工或外出後不敢歸家，認為港人不應承受這種擔憂，更有市民擔心私隱問題不敢求醫。他呼籲，社會停止暴力行為，警方公平執法，並強調前線醫護會繼續謹守崗位。醫學會前會長蔡堅亦有到場，表示希望政府回應社會訴求，又指無法想像社會會出現暴力襲擊事件，批評警方不盡力打壓不法份子。

　　另外，一批中文大學醫學生昨日亦於校園發起「不再沉默，杏林同行」集會，表示連日目睹政府及警方不斷挑戰港人底線，在大是大非前，沉默等同容忍不義，希望凝聚更多醫護聲音。

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