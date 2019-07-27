逾千醫護戴頭盔集會反暴力

美國總統特朗普本周二在華盛頓一間酒店出席保守派組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）一項活動及上台發表演說時，工作人員用投影機在台上的屏幕上打出總統印章的圖片，但細看之下，那幅印章照片是被人惡搞及改動的，圖案很像俄羅斯國徽，而且加入了高爾夫球棍。事後，該組織一名工作人員被開除。 「美國轉捩點」一名代表接受《華盛頓郵報》訪問時稱，工作人員匆匆忙忙之間，從網上搜尋及下載了一幅被人惡搞的總統印章圖片，沒有核實便在活動進行期間用投影機打在台上的屏幕上。 該組織認為這是一個「不可接受」的低級錯誤，但相信工作人員不是故意這樣做。發言人周四證實，一名工作人員要對今次事件...

2019-07-27