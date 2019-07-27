﻿七警案﻿﻿兩人脫罪五人減刑﻿

七名警員於一四年佔領中環期間，在暗角毆打前公民黨成員曾健超一案，前年在區院被裁定罪名成立，七警各被判囚兩年，但七警不服定罪及刑期提出上訴。法官昨在高院頒下判詞，一致裁定兩名警員劉興沛及黃偉豪上訴得直，其定罪及刑罰均獲撤銷，當庭釋放。另外五名定罪維持原判的警察則獲酌情減刑至十五至十八個月不等。律政司指會在研究法庭判案書和主控官報告後，再決定會否上訴。曾健超則表示對裁決感到極為絕望、憤怒及失望。



有組織及三合會調查科總督察黃祖成、觀塘反黑組高級督察劉卓毅、觀塘反黑組警長白榮斌、觀塘反黑組警員劉興沛、東九龍總區偵緝警員陳少丹、九龍城區刑事偵緝警員關嘉豪和觀塘反黑組警員黃偉豪，前年被判襲擊致造成身體傷害罪成，各被判囚兩年。麥機智上訴庭副庭長、麥偉德上訴庭法官、潘兆初上訴庭法官昨日一致裁定，由於沒有任何證人能在任何一個呈堂影片或相片中認出劉興沛及黃偉豪，原審法官單憑片中人的側面定罪有欠穩妥，故判劉興沛及黃偉豪脫罪，二人獲當庭釋放。



兩警當庭釋放



法官指，本案發生時曾健超被警察拘押，曾雙手被捆綁在背後，在手無寸鐵下，被多名警察以踩踏及拳打腳踢圍毆，以致曾的臉部、頸部、肩膀、胸腔及背部嚴重受傷。身為總督察及高級督察等上司袖手旁觀，更縱容下屬，舉動大肆動搖大眾對香港警隊及法治信心，不僅在眾目睽睽下損害香港警察聲譽，更損害香港國際地位及在國際社會上的良好聲譽。



法官表示，佔中期間香港社會展開史無前例的大規模公民抗命，事件擾亂公共秩序，警察亦無可避免及勉為其難被夾在政府及市民夾縫之中，故深切明白警察當時面對極大壓力，但法官認為無論警察在案發當晚受到多大程度的挑釁及羞辱，也不能成為警察肆無忌憚襲擊曾健超的藉口。



五警原判罪成無不妥



法官指近年科技日新月異，無論是閉路電視片段或手機拍下的片段，均能成為可呈堂的強力證據，餘下五警能清晰由不同證人及法官分析下，憑片中人的上衣、外套、褲子、鞋子等衣著特徵，當時有否佩戴眼鏡等飾物，面型及眼耳口鼻的面部特徵等被認出，故五警定罪並無不穩妥之處，因而維持原判。



法官認為，五警服務警隊及社會多年，五人必定無可避免飽受名譽掃地的煎熬，同時亦失去工作、長俸及退休金，最終酌情減刑六個月。黃祖成及劉卓毅最終被判監十八個月，白榮斌及關嘉豪最終被判監十五個月，陳少丹則因他曾另在中區警署接見室內襲擊曾健超，而被判普通襲擊罪成及判監一個月，故陳少丹最終被判監十六個月。



