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西九地盤水浸地陷　管理局：與設計施工無關

2019-07-27 列印
　　西九管理局昨日安排到發生水浸及地面塌陷的演藝綜合劇場地盤進行現場視察，大部份積水已抽走，工程暫時停工，待與屋宇署開會後，於下周公佈復工日期。西九管理局首席工程總監司徒澤民相信，不會對完工時間有太大影響。

　　西九工地現場大部份積水已抽走，但尚餘少量位置有水漬。工程人員已將地盤東南面的石屎地面打碎，準備將塌陷的位置填補。

  此次滲水發生於周四凌晨一時半左右，於地盤東南角的圍堰牆出現，位置大約於離地面約二十米的地底，三小時多後亦開始出現直徑二十五米淺層地陷，最終滲水於早上約九時半停止。

　　事故疑因水壓太大而引起，西九管理局首席工程總監司徒澤民相信與設計及施工無關，又指地盤及鄰近建築都安全，不過仍會暫時停工，待與屋宇署開會後，於下周再公佈復工日期，相信不會對完工時間有太大影響。

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