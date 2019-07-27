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楊家雄獲委高院原訟庭法官

2019-07-27 列印
楊家雄獲委高院原訟庭法官
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　　司法機構宣佈委任楊家雄（見圖）資深大律師為高等法院原訟法庭法官，任命於下周一（二十九日）起生效。司法機構續指，有關任命由行政長官根據司法人員推薦委員會的推薦而作出。

　　楊家雄於一九六四年在香港出生，一九八六年及一九八七年在香港大學分別取得法學士學位及法學專業證書，並於一九八七年在香港獲大律師資格，到二○○九年獲委任為資深大律師。

　　楊家雄於一九八八年至二○一三年期間私人執業，於二○一三年至二○一七年期間出任律政司刑事檢控專員。他於二○一三年、二○一八年及二○一九年期間獲委任為高等法院原訟法庭暫委法官。

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