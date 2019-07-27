  • 2019年7月27日 星期六
  • 31º
  • 74%
熱門： 工程車出軌西九文化區元朗暴力襲擊何君堯港鐵

日報新聞 > 港聞

天台拜神惹祝融 30住客疏散

2019-07-27 列印
天台拜神惹祝融 30住客疏散
Previous Next

　　北角一幢住宅大廈天台昨午發生火警，冒出濃煙，三十名住客自行疏散；消防員趕至迅即將火救熄，經調查後相信是有住客在天台拜神後懷疑遺下火種，燃着附近雜物起火，事件無可疑。

　　現場為北角英皇道一二五至一三三號月明樓，上址二十樓天台搭建天台屋，有住客用作放置雜物或貨物。昨午近一時，天台突然發生火警，並冒出陣陣濃煙，約三十名住客驚聞火警，自行疏散及報案求助。

　　消防員接報到場，派遣煙帽隊拉喉灌救，十分鐘後將火救熄，幸無人受傷。消防員經調查後，相信早前有住客在天台燃點香燭拜神後，懷疑遺下火種，燃着附近雜物引致起火，事件無可疑。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd