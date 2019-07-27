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律政中心外驚現背包「詐彈」

2019-07-27 列印
■律政中心外的電話亭發現一個背包，最終證實並無爆炸品。
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　　律政中心對開出現炸彈驚魂！一個放有一瓶水的背囊，昨晨被棄於中環下亞厘畢道18號，現為律政中心的政府合署中座對開一個電話亭內。警員接報封鎖現場，由爆炸品處理課人員出動拆彈機械人處理，證實背囊內並無爆炸品，事後一名四十歲姓黃男子到場，表示是背囊的物主，得悉他一時大意遺下，相信屬於誤會，事件並無可疑。

　　昨早近十時，有途人經過律政中心對開一個公眾電話亭，發現內有一個背囊及一瓶水，覺得有可疑慌忙報警；警員經初步調查後，恐防背囊內有爆炸品，立刻通知爆炸品處理課協助。

　　爆炸品處理課人員奉召到場，穿上全套防爆裝備，並出動拆彈機械人處理。其間警方將下亞厘畢道來回方向介乎雪廠街與花園道之間的全線封閉，氣氛緊張。經檢驗後，證實背囊內並無爆炸物品，收隊離開。

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