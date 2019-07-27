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﻿港珠澳橋工程拖糧 70司機追討1500萬﻿

2019-07-27 列印
■香港泥頭車協會昨日與十多名司機到總承建商寶嘉於屯門的寫字樓示威請願，追討欠薪。
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　　港珠澳大橋香港口岸連接屯門的海底隧道工程，香港泥頭車協會接獲近七十名泥頭車司機求助，聲稱參與一月至六月期間，被資方拖欠半年薪金，涉款一千五百萬元。協會昨日與十多名司機到總承建商寶嘉於屯門的寫字樓示威請願，追討欠薪。

　　據香港泥頭車協會指，月前已與總承建商寶嘉及分判商負責人多次開會，雖然對泥頭車司機的糧款紀錄爭議不大，但協會只知道欠薪問題是由其中一承建商出現財務周轉問題而導致，而總承建商寶嘉於數月前已發現問題，但以合約精神不願直接向司機發放糧款。

　　香港泥頭車協會理事長李志輝指出，拖糧情況已有一段時間，受影響司機曾多次集體罷工抗議，但總承建商未有積極處理，現時已有數十家庭受影響，協會要求總承建商直接向泥頭車司機發放薪金，解決泥頭車司機生計問題，「佢地要養妻活兒㗎」。

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