新巴城巴開放實時抵站數據

新巴城巴於本年三月二十一日與政府簽署諒解備忘錄確認開放實時抵站數據予「資料一線通」使用，現時已就諒解備忘錄內容完成添置額外電腦硬件設備、開發軟件系統及增加網絡傳輸流量等配套工作，並現就此進行內部測試。
新巴城巴表示，公司一直積極提升流動應用程式功能，現時加入「受阻提示」及「突發模式」外，同時正進行流動應用程式顯示所有聯營路線班次實時抵站時間的內部測試，早前已與九巴及龍運就聯營路線的實時數據交換達成共識，現正進行最後階段的測試。
元朗襲擊事件激起民憤，市民鍾健平發起今日遊行「光復元朗」，雖遭警方反對，但非法遊行事在必行。元朗市面氣氛又緊張，有商戶及銀行分行稱今天會關門或提早拉閘，原居民以木板圍封窗戶，警方如臨大敵，醫管局則呼籲...
2019-07-27
中美兩國將於下周二（三十日）重啟貿易代表面對面的貿易談判。中國有關部門透露對美國聯邦快遞（FedEx）的調查進展，表示其聲稱將華為公司快件轉至美國是「錯誤操作」的說法與事實不符；調查又指，聯邦快遞涉嫌滯留逾百件涉及華為公司的快件。央視報道指，聯邦快遞要給中國用戶一個交代。 聯邦快遞早前表示，將華為送往香港和東京的包裹送至美國，屬於「操作失誤」。 新華社報道，國家有關部門於近期調查發現，聯邦快遞未按地址投遞快件，故並非「操作失誤」，其說法與事實不符。 報道又指，聯邦快遞涉嫌滯留過百件與華為相關的郵件，以及其他違法違規線索，中國當局會秉持全面、客觀、公正的原則，繼續依法深入開展...
2019-07-27
美國總統特朗普本周二在華盛頓一間酒店出席保守派組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）一項活動及上台發表演說時，工作人員用投影機在台上的屏幕上打出總統印章的圖片，但細看之下，那幅印章照片是被人惡搞及改動的，圖案很像俄羅斯國徽，而且加入了高爾夫球棍。事後，該組織一名工作人員被開除。 「美國轉捩點」一名代表接受《華盛頓郵報》訪問時稱，工作人員匆匆忙忙之間，從網上搜尋及下載了一幅被人惡搞的總統印章圖片，沒有核實便在活動進行期間用投影機打在台上的屏幕上。 該組織認為這是一個「不可接受」的低級錯誤，但相信工作人員不是故意這樣做。發言人周四證實，一名工作人員要對今次事件...
2019-07-27
沙田嶺路位於大圍半山地段之上，建有不少低密度住宅發展，私隱度甚高，今次精選坐落於此地段的及時居，市場正有一個罕有複式戶，面積逾2700方呎，全屋以素白主調裝潢，並擁有1300方呎花園，坐向正南，可遠眺...
2019-07-27
歐洲央行維持利率不變，但未有明示九月將減息，市場看淡美國聯儲局下半年大幅減息機會，恒指扭轉過去三個交易日升勢。港股交投持續淡靜，成交僅677億元。恒指昨日於28500點下方反覆上落，尾段跌幅加劇，失守...
2019-07-27
基沙文周二首次為巴塞隆拿披甲表現平平，隨即表示會改變踢法融入新東家，在今晚友賽作客神戶勝利船隨時脫胎換骨。後者由巴塞舊將恩尼斯達和韋拿領銜，但日聯要護級，料今仗不會呈一時之勇，一於捧讓球主客和讓兩球「客勝」。（香港時間今午5:00開賽） 周二友賽中立場1:2負車路士，基沙文首度替巴塞披甲，但正選披甲半場只有一次沒威脅射門。他矢言今仗要脫胎換骨：「巴塞的踢法與舊東家馬德里體育會不同，我要努力學習，多些跑動和隊友配合，改善表現。」 勝利船留力護級 日聯正值季中，勝利船狀態無疑較巴塞優勝，可是聯賽三連敗，目前排十五位比降班區域僅多三分。為留力護級，預計三十七歲前鋒韋拿和三...
2019-07-27
正值暑假，想入手靚靚背包手袋出門遊玩，不妨留意Carsac今明兩天（7月27日及28日）於北角舉行的開倉大減價，時尚品牌LeSportsac、Ruco Line及其他廚具用品均有低至兩折優惠！ 想購買...
2019-07-27
著名中醫師兼詠春師傅張勇，是不少城中名人包括影帝梁朝偉的「御醫」。張師傅行醫多年一向忙碌，但仍醉心詠春拳，並希望將它發揚光大。最近他推出籌備一年的新書《詠春拳正史》，他表示將30年的詠春資料整理後，再...
2019-07-27
一年容易又中秋，又到咗Cally最鍾意嘅節日喇！事關唔同餐廳都出咗好多月餅，等住Cally去試呀。咁啱太興推出咗新口味「滿燻燒鵝果仁叉燒月餅」，王牌蜜汁叉燒配上秘製「滿燻燒鵝」，仲保留咗金黃薄皮，點可...
2019-07-27
蘇偉賢和羅富全兩位本地倉主，均於昨日的晨課期露面。蘇偉賢表示，煞科後即與家人前往泰國布吉島旅遊，早於日前已返回馬馬房工作，只是遲至昨日才露面而已，惟稍後將會再前出外旅遊幾天。至於羅富全早前則前往日本旅遊，如今已返回工作崗位。 馬場浮世繪
2019-07-27