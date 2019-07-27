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新巴城巴開放實時抵站數據

2019-07-27 列印
　　新巴城巴宣佈，預期八月初將正式開放實時抵站數據「資料一線通」讓公眾免費使用。同時早前已與九巴和龍運就聯營路線的實時數據交換達成共識，預期乘客將可於各自的流動應用程式中查詢所有聯營路線班次的實時抵站時間。

　　新巴城巴於本年三月二十一日與政府簽署諒解備忘錄確認開放實時抵站數據予「資料一線通」使用，現時已就諒解備忘錄內容完成添置額外電腦硬件設備、開發軟件系統及增加網絡傳輸流量等配套工作，並現就此進行內部測試。

　　新巴城巴表示，公司一直積極提升流動應用程式功能，現時加入「受阻提示」及「突發模式」外，同時正進行流動應用程式顯示所有聯營路線班次實時抵站時間的內部測試，早前已與九巴及龍運就聯營路線的實時數據交換達成共識，現正進行最後階段的測試。

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