﻿以科學態度認識未知世界﻿ ﻿外星迷堅持追尋真相﻿

宇宙穹蒼下，人類太渺小，目擊不明飛行物體個案湧現下，部份人相信外星文明已蒞臨地球，當中本港「外星迷」代表人物方仲滿，二十多年前在美國參與有關研究後，自此確立人生目標，返港後成立香港飛碟學會，但多年來被指離經叛道，被冠以「邪教教主」惡名，猶幸一直堅持信念，以科學態度追尋真相，今天已獲普遍正面評價，寄語港人抱持開放心態，面對未知一切：「你可以不相信，但應該要知道！」



著名物理學家愛因斯坦一九一六年發表廣義相對論，指當宇宙一個質量龐大的恒星燃燒殆盡，會發生重力塌縮形成黑洞，此後《星際啟示錄》（Interstellar）等荷里活科幻電影，劇情不時提及可以穿梭時空的黑洞，惟不少人視為天方夜譚，及至今年四月人類首張黑洞照片「Gargantua」面世，百年前假設證明屬實，洋名Moon的香港飛碟學會會長方仲滿談及此事表現興奮，稱一些自稱接觸了外星人的人類，也獲天外來客告知，是乘坐光速飛行器，進入沒有時空的「超空間」，以「跳躍」飛航方式抵達地球，「與黑洞概念很接近！」



周遊列國尋找證據



對外星文明津津樂道的Moon，日前在大埔科學園酷似太空飛船的地標「金蛋」旁接受訪問前，笑稱「飛碟來了」，之後描述與飛碟結緣因由。她透露，年幼時對飛碟和外星人不感興趣，但就讀預科期間，突然受一股「能量」驅使學習心理學，八○年參與高級程度會考，成為該科目四位奪A學生之一，其後完成港大心理學系課程，八五年前往美國「流浪」，曾任職賭場經理、餐廳侍應等賺取旅遊費用，及至九三年在夏威夷參與街頭講座時，認識了一名匈牙利籍飛碟專家，從此改變人生。



Moon笑說，當刻開始跟隨該名專家，參與外星學研究，九五年開始花費十四個月時間，接連前往埃及、秘魯、印度和法國等二十多個國家和地區，參與有關外星人的國際會議，與各國專家交流，又實地考察古跡，探索外星人到訪地球的證據，當抵達墨西哥瑪雅古城「亡者之路」，更看到一隻灰色UFO（不明飛行物體）由下而上飄動，令她堅信「We are not alone」（我們並不孤單）。



周遊列國增長外星資訊後，Moon九六年回流香港，擔任兼職英語導師謀生，同年聖誕與一班「外星迷」創立香港飛碟學會，分享有關資訊，並查證和剖析本港目擊UFO事件的真偽，惟因當時不少人視飛碟和外星人為異端邪說，她也被譏諷為「邪教教主」，尚幸經歷二十三年，今天各界對此日益接受。



冀港人能持開放態度



為讓公眾探究浩瀚銀河，Moon說學會將於下月三日，舉行亞洲首個外星文明博覽會，已邀請十六位國內外專家，講解外星學入門知識，以至深入探討外星文化，但願大家抱持開放態度，了解後再判斷，「是否相信，由你決定。」



研究外星文明多年，Moon表示愈來愈感受到真善美，例如過往一些自稱與外星人接觸的人士，均稱對方呼籲地球人不要使用核子武器，又稱他們會使用潔淨能源，不會使用石油污染環境。



