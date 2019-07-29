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熱門： 上環衝突遮打集會港澳辦元朗衝突速龍小隊

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﻿西環上環攻防大混戰

2019-07-29 列印
■示威者沿干諾道西往中聯辦推進，警方開槍及發射催淚彈。
■防暴警察及速龍小隊拘捕示威者。
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        大批示威者昨天不理會警方反對遊行，由遮打花園集會出發，各人戴頭盔穿黑色衣服，沿干諾道西和德輔道西向西環中聯辦進發。防暴警早有準備，傍晚近七時，稱有示威者掟磚，展開驅散行動，多次向示威者開槍，施放催淚煙、發射催淚彈及橡膠子彈。示威者以水馬、雪糕筒、長竹枝及雜物在路中築起路障，並排出雨傘人鏈，有人縱火阻礙防暴警推進。

　　雙方一度短兵相接，防暴警制服多名男女示威者，有人受傷，救謢車奉召到場接走傷者。九時過後，防暴警察與示威者在信德中心外對峙，處於膠着狀態，警方多次舉起黑旗和橙旗，並開槍和發射催淚彈；有示威者將催淚彈擲回警方，又有人向警方投擲含不明液體的玻璃樽，雙方的攻防戰上演至深夜，直至十一時過後，警方加強在中上環驅散，示威者逐漸散去。
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