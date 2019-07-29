﻿街頭惡鬥五小時 示威者銅鑼灣分兵 西向中聯辦及警署

繼前日大批市民不理警方反對往元朗遊行，演變成警民衝突，中環遮打花園昨日合法集會之後，亦演變警方與示威者的街頭追逐。大批集會人士昨午約四時起兵分三路行，分別向西環、西區警署及銅鑼灣進發。警方由七時起在西環展開驅散行動，在干諾道西、德輔道西不斷施放催淚彈和橡膠子彈，示威者一邊後退一度投擲雜物反擊。至九時四十分雙方在干諾道中和德輔道中對峙，防暴警一度衝入禧利街與示威者正面衝突，多人被捕，有人受傷倒地。直至昨晚十一時後，警方加強在中上環驅散，大部份示威者逐漸散去。



昨午三時正，集會人士在獲警方發出不反對通知書的遮打花園集會，抗議警方上周日在上環發射橡膠子彈驅散示威者。其間有警員於德輔道中截停一輛私家車，引發集會人士走出馬路爭論。部份示威者跟隨私家車及警員漸漸沿金鐘道向金鐘、灣仔方向行走，亦有人留守遮打花園繼續集會。隊頭人士行至銅鑼灣後商討去向，決定兵分三路，分別前往中聯辦、西區警署及崇光百貨外聚集。



約五時開始，示威者分別前往德輔道西與西邊街交界及鄰近港島太平洋酒店的干諾道西，與防暴警察對峙，氣氛緊張。防暴警察多次警告示威者不要超越封鎖線，叫示威者盡快離開，速龍小隊亦佈防。



雜物油漆彈抗催淚彈



警方約七時正表示，一批示威者集結在西區警署附近一帶馬路，向警察防線投擲磚頭等雜物。鑑於情況急劇惡化，警方由西向東展開驅散行動，施放催淚煙。西營盤現場煙霧瀰漫，多名示威者受傷倒地，有人頭部流血，部份人被警方按於地上及反鎖雙手。驅散行動持續近一小時，示威者一直向上環方向後退，不時在路中以水馬、木板、雪糕筒、雜物等築起路障。



約八時至八時半期間，警方多次施放催淚彈，不斷推進防線。上環西港城附近，有示威者焚燒由長竹枝等雜物組成的防線，亦有人將燃燒着紙皮手推車推向警方防線，消防員到場將火撲滅。約九時，警方再施放催淚煙，並向示威者群開槍，但示威者不退反進，雙方對峙膠着。



西港城附近燒雜物



近九時半，警方加強驅散力度，向灣仔推進，部份示威者退至禧利街附近。九時四十五分，大批警員衝入禧利街制服在那裏築起雨傘人連的示威者，另一隊人沿干諾道中及德輔道中推進，與示威者爆發肢體衝突。有示威者進入港鐵上環站，傳有人取出消防喉，警方上環站A1出口戒備。



至十點十二分，示威者防線未有退散，向警方扔雜物及油漆彈，警方施放催淚煙還擊，雙方在干諾道中近林士街一帶僵持。直至深夜十一時後，防暴警加強在干諾道中林士街、機利文街、文華里驅散行動，在干諾道中發現一個被人掘走磚頭的大窿，又檢獲一支弓，大批示威者進入港鐵站散去。