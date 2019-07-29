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傳催淚彈波及老人院 中心職員否認被擊中

2019-07-29 列印
　　前日元朗爆發警民衝突，其間警方多次發射催淚彈驅散示威者。有網上片段流傳，附近民居疑似受催淚彈波及。警方澄清，催淚彈並無波及老人院，查詢過後，亦證實無區內院舍受影響及無人不適。

　　從網上片段，拍到有民居疑似受催淚彈的煙霧波及，將整個窗戶遮蔽。片中有疑似有長者難忍氣味不斷咳嗽，表示，「啲抽氣扇呀，咩無閂窗架咩？」。

　　警察公共關係科高級警司余鎧均昨日凌晨表示，對於有居民簷篷懷疑被催淚煙波及，警方到場了解後，證實該處並非老人院。警方於行動前，亦已知會大馬路附近的二十二間老人院要關上門窗，其後證實並無院友因吸入催淚氣體而感到不適。

　　當區的護理中心職員則向記者表示，警方前日施放催淚的氣體並無擊中院舍，院內無老人家表示不適，亦毋須叫救護車。

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