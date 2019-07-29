社會事件令市況更疲弱 陳茂波：港短期經濟難言樂觀

昨日財政司司長陳茂波發表網誌，指香港近期的社會事件令市況更為疲弱，香港短期經濟展望難言樂觀，失業率可能會上升。另外，行政長官林鄭月娥昨日出席青少年活動，她寄望同學把目光放遠，積極增值人生，為香港和國家貢獻。



財政司司長陳茂波昨日發表題為「內憂外患」的網誌，表示外圍不明朗持續困擾本港經濟，近期的社會事件令本地市況更為疲弱，最終難免傳導到就業市場，失業率有可能從現時百分之二點八的低位回升，出入口、批發和建築業的就業狀況已開始轉弱；如果消費繼續疲弱，零售、餐飲等行業亦會受到壓力，政府會從「撐企業、保就業」的大方向，考慮應對措施。



林鄭寄語年輕人目光放遠



陳茂波指，對立和暴力情況蔓延，社會瀰漫躁動不安氣氛，不少人情緒受困擾，形容在此關鍵時刻，每個人的決定都十分重要，衷心希望作任何行動前，都「停一停、諗一諗」，拒絕任何暴力，不要讓仇恨和暴力在社會中植根、蔓延。



另外，林鄭月娥昨日出席「香港青少年軍事夏令營」結業典禮辭時表示，在「一國兩制」的獨特優勢下，香港正受惠於國家高速發展所帶來的種種機遇，寄望同學把目光放遠，多留心國家各方面的發展，並以開放的態度接觸不同的人和事，積極為自己人生增值，未來為香港、國家和世界的發展，各盡所能，作出貢獻，特區政府會盡力推動年輕人的健康成長，希望未來會有更多年輕人參與此類活動。



政務司司長張建宗昨日亦發表網誌，他指本月十五日連同四名「與香港同行」計劃的中學生，以及三名參加特區政府主辦暑期實習計劃的大學生到訪天文台，覺得訪問很有啟發性，令他聯想到天氣縱然陰晴不定，遇到風浪，只要沉著應對，再大風雨過後總會有晴天。



