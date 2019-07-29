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女子午膳食菇中毒

2019-07-29 列印
　　衞生署衞生防護中心調查涉及進食菇類後引致食物中毒的懷疑個案。涉及的二十三歲女病人前日在家午膳，烹煮和進食上水一間店舖的菇類，約三小時後出現頭暈、惡心和嘔吐等徵狀。同日患者到北區醫院急症室求診，並入院作接受進一步治療，目前患者情況穩定，衞生防護中心仍繼續調查個案。

　　衞生防護中心發言人指，食用菇類導致的食物中毒一般為急性。進食後短時間內出現惡心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。

  部份菇類可令進食者出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

  呼籲懷疑因進食菇類引致食物中毒的市民，立即求醫，並帶同剩餘菇菌以供辨識種類。

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