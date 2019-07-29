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13公院設新電子服務站 應診繳費更省時

2019-07-29 列印
　　醫管局在十三間公立醫院增設超過三十部新型號一站式電子服務站。新的電子服務站改善了專科門診登記和繳費功能，可節省排隊輪候時間。醫管局將繼續替換舊有型號，並加入更多功能及付款方式，例如接受以電子錢包付款。

　　新型號一站式電子服務站可讓病人或其照顧者選擇，憑預約便條或病人身份證登記應診和繳交專科門診及藥物費用。

　　另外，新機款可接受八達通及本地銀行發行的感應式信用卡付款，亦新增電子錢包繳費功能，病人可透過出示手機的二維碼（支付寶或微信支付）付款。

　　適用醫院包括香港兒童醫院、瑪嘉烈醫院、博愛醫院、東區尤德夫人那打素醫院、伊利沙伯醫院、瑪麗醫院、律敦治及鄧肇堅醫院、長洲醫院、天水圍醫院、將軍澳醫院、屯門醫院、東華東院及基督教聯合醫院。

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