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楊偉雄：港電競業發展潛力厚

2019-07-29 列印
　　創新及科技局局長楊偉雄發表網誌，指自從政府去年撥款一億元支持電競，並為業界拆牆鬆綁後，香港電競產業正快速發展，認為本港電競及數碼娛樂產業有相當大的發展潛力。深信電競產業將可為青年人帶來更廣闊的發揮空間和向上流動的機會，為香港多元發展打造新的亮點。

  楊偉雄指，最近各個不同行業都開始主動認識電競科技，探索電競發展帶來的機遇與衍生的多種周邊業務，電競概念正開始融入並帶動其他產業創新，促進企業多元化發展及增加年輕人喜好的新職位。

　　數碼港將繼續在多方面為電競產業發展努力，同時大力協助業界培訓人才，例如每月最高達港幣七千五百元資助的電競實習支援計劃；設立獎學金，資助報讀電競教育培訓課程的學員等。

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