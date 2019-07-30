港澳辦：盡快恢復社會秩序 中央撐警執法遏暴力

特區政府由推動至暫緩《逃犯條例》修訂以來，連場示威觸發警民衝突，暴力場面愈來愈激烈。國務院新聞辦公室昨午罕見地在北京舉行新聞發佈會，發言人表明絕不容忍暴力橫行，形容「暴力就是暴力，違法就是違法」，並強調中央政府堅定地支持香港警方、有關部門和司法機構依法懲治暴力違法行為，追究暴力犯罪者的刑事責任，盡快恢復社會正常秩序，保障市民人身和財產安全。



國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光表示，港府修訂《逃犯條例》為彰顯法治和公義，不過不少香港市民對內地司法制度了解不多，一些別有用心的人和媒體趁機散播各種危言聳聽的言論。



激進份子破壞繁榮穩定



楊光指，警方一直依法批准各種和平的遊行集會，惟一些激進示威者從中損壞立法會設施，塗污香港區徽，撕毀《基本法》，並煽動仇警情緒，圍毆警察，殘忍之行徑令人髮指，部份激進份子更圍堵中聯辦大樓，污損國徽，噴寫侮辱國家和民族的字句，性質十分嚴重。



楊光表明，少數激進份子實施的暴力活動，嚴重破壞香港繁榮穩定的大局，威脅到香港市民的生命財產安全，絕對不能容忍，希望香港社會各界人士旗幟鮮明地反對和抵制暴力。



追究犯罪者刑責



對於有人主張「違法達義」，楊光強調無論該目標有多麽崇高，暴力就是暴力，違法就是違法。維護法治，反對暴力為香港社會真正的主流民意。他強調中央政府堅定地支持香港警方、有關部門和司法機構依法懲治暴力違法行為，追究暴力犯罪者的刑事責任，盡快恢復社會正常秩序，保障市民人身和財產安全。他更指：「我們特別理解和體諒香港警隊及其家人所承受的巨大壓力，藉此機會，謹向一直堅守崗位、恪盡職守、無懼無畏、忍辱負重的優秀香港警察，致以我們崇高的敬意！」



