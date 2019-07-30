中央指法治不可踐踏 不容觸碰一國兩制底線

港澳辦發言人楊光表明，中央政府堅決支持行政長官林鄭月娥帶領港府依法施政、改善民生。他又強調不容有人觸碰「一國兩制」的三條底線。



楊光表示，法治是香港人引以為傲的核心價值，是香港良好營商環境的基礎，以及保持繁榮穩定的重要基石，絕對不能坐視有人肆無忌彈地踐踏，中央堅定支持林鄭月娥依法施政。



有記者提問，林鄭月娥會否辭職？另一發言人徐露穎表示，林鄭自從一七年上任以來，帶領特區政府管治團隊積極施政，在發展經濟、改善民生，推動香港融入國家發展大局方面做了大量工作，這些都是有目共睹的。中央對林鄭和特區政府一直以來的工作是充份肯定的。



對於有人擔心「一國兩制」形同虛設，楊光強調只有在「一國」的基礎上才談得上「兩制」，貫徹落實期間，絕對不允許有人觸碰一國兩制三條底線，包括危害國家主權安全、絕對不允許挑戰中央權力和基本法權威，以及絕對不允許利用香港對內地進行滲透破壞的活動。



楊光希望，香港社會盡快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生。楊光指，香港雖然積攢一些不錯的家底，具備有利條件和獨特優勢，但再亂下去，全社會都要「買單」。中央政府願意與港府和社會各界人士一起努力，特別是幫助年輕人解決在住房和學業、就業、創業等方面遇到的實際困難，紓解他們的怨氣。



不容外部勢力干涉



會上有記者提問，對西方國家在此次香港修例風波中所扮演的角色怎麼看？楊光回應說，在香港圍繞修例發生的一系列遊行示威活動和暴力衝擊活動過程中，西方一些不負責任的人發表了一些不負責任的言論，扮演了不太光彩的角色。他表示，香港是中國的香港，香港事務是中國的內政，容不得任何外部勢力橫加干涉，「他們的用心說穿了無非是想把香港搞亂，把香港變成中國的一個麻煩，進而牽制或者遏制中國的發展。這個圖謀是無法得逞的。」



民陣召集人岑子杰回應指，國務院港澳辦作為有權任命及罷免香港特首的機構，沒有罷免失職失責的行政長官林鄭月娥，他感到失望，批評港澳辦言論不符合香港現實實情。