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美股中段升43點

2019-07-30 列印
　　美國股市本周首個交易日，投資者入市態度審慎，杜指中段報二七二三六點，升四十三點；納指則報八二七八點，跌五十一點。滙控美國預託證券價格見六十三點七三港元，跌零點一七港元；騰訊則見三百七十點○一港元，跌二點一九港元。紐約期金報每盎司一千四百二十美元，升零點九美元。
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