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林鄭籲婦團為《施政報告》獻策

2019-07-30 列印
　　過去數天未有公開露面的特首林鄭月娥，昨午出席各界婦女聯合協進會舉辦的論譠，據悉，她致辭時只提及產假增加至十四日及呼籲婦女團體為新一份《施政報告》提供意見；但未有提及近日元朗及西區警方與示威者的激烈衝突事件。

　　特首林鄭月娥昨午到海洋公園的酒店，出席由各界婦女聯合協進會舉辦的論壇及致辭，但未有邀請傳媒出席。

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