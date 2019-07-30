  • 2019年7月30日 星期二
  • 28º
  • 86%
熱門： 上環衝突催淚彈IFC連登公務員

日報新聞 > 港聞

《人民日報》斥民陣支持「港獨」

2019-07-30 列印
　　反修例風波激發近月多次激烈警民衝突，多個國家向香港發出旅遊警示。《人民日報》海外版發表署名文章，作者為中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長蘇曉暉，他點名批評，民陣日前去信六十一個駐港總領館和辦事機構，呼籲對香港發出旅遊警示，認為旅遊業如果經歷「寒流」，埋單的是香港民眾，指「民陣」的「港獨」屬性再次暴露無遺。

　　民陣召集人岑子杰強調民陣不贊成「港獨」，只是看見警方縱容鄉紳及黑社會在西鐵元朗站無差別襲擊市民，憂慮香港是否仍是安全地方，才基於人道理由去信各領事館。他又指，民陣只是策劃數次遊行，並非評論所指策劃極端暴力違法活動。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd