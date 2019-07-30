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47精英運動員聯署　促回應五大訴求

2019-07-30 列印
　　四十七香港精英運動員在網上作出匿名聯署，對於近月一連串警民衝突及元朗暴力事件，感到十分痛心，又要求特首回應港人五大訴求。網絡討論區以「47位香港精英運動員有啲嘢想同大家講」為題發貼文，貼文是致全港市民的公開信，指最初群眾發起和平示威，演變成一連串警民衝突，甚至發生元朗白衣人無差別攻擊的暴力事件，運動員感到十分痛心。

　　另外，八十多名旅發局職員亦作出聯署聲明指，近月數以百萬計市民接連走上街頭，表達反對《逃犯條例》修訂，但仍得不到政府的正面回應；又指特首將中聯辦及上環的示威活動，與元朗衝突混為一談。　　

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