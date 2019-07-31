﻿逾千人夜圍葵涌警署爆衝突 中西區激戰 44人被控暴動

周日中西區示威演變成激烈警民衝突，警方拘捕四十九人。消息稱其中四十四人被控暴動罪，是反修例示威以來最多人被控暴動罪的一次，另一人涉在公眾地方管有攻擊性武器罪，各人今日在東區裁判法院提堂。消息傳出後，逾千名市民晚上包圍扣押部份疑犯的葵涌警署，防暴警員兩次衝出警署揮棍驅散，與市民在街頭混戰，其後退回警署內，隔着鐵欄與市民對峙。至今晨十二時，圍堵警署的人群逐漸消散。



周日上環衝突中警方拘捕四十九人(三十二男十七女)，年齡由十六至四十一歲。據悉，四十四人被控以暴動罪(其中一人為十六歲少年)，當中一人加控襲警，另一人涉在公眾地方管有攻擊性武器罪。各人今日在東區裁判法院提堂，其餘下四人中，兩人涉非法集結，昨晚獲准保釋候查，另外兩人獲無條件釋放。根據香港法例，暴動為嚴重罪行，一旦被判罪成，最高可判監禁十年。



大批市民昨晚七時聞訊後，趕到拘押部份疑犯的葵涌警署，佔據了葵涌道往荃灣方向行車線，警署即時落閘。包圍警署的市民高叫口號：「沒有暴徒！只有暴政！」有人不斷指罵高叫「黑警」，又向警員高叫：「開槍！開槍！」昨晚九時後，有消息指部份涉中上環暴動罪的疑犯獲准保釋外出，包圍警署市民卻情緒高漲。



十時半後，氣氛轉趨緊張，一批防暴警員走出警署，部份人持槍，與市民推撞後退回，期間有警員從鐵欄內向外施放胡椒噴霧，市民向警署投擲雜物，突然一隊為數約二三十名防暴警再度衝出，不由分說揮棍驅散市民，有疑是攝影記者被推倒地。警員一直追逐市民，把他們趕去港鐵站，要求離去，卻被投擲雜物。港鐵葵芳站附近，一名警署警長不見作出警告，便向市民舉霰彈槍。警員其後撤退並折返警署，在警署門口遇上大批市民，突然一聲令下，眾警衝前揮棍開路，與市民衝突後，急忙退回警署內，繼續與市民隔着鐵欄對峙。