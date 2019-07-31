﻿「不合作者」阻列車三句鐘 港鐵表遺憾：須顧己及人

大批白衣人上周日在港鐵元朗站無差別毆打市民，有網民不滿港鐵對事件處理不當，昨日發起「不合作運動」，先後在調景嶺站及北角站阻礙車門關閉，令港鐵服務受阻近三小時。港鐵特別職務總經理鄭群興對事件表示遺憾，指未有乘客因違反法例而被罰，呼籲市民表達訴求須顧己及人。



昨日早上大約七時四十五分，多人在調景嶺站發起「不合作運動」，阻礙車門關閉。有乘客不滿，與參與者爭執，有人辱罵阻列車者「讀屎片」，其他乘客協助調停。在場有港鐵職員協助，亦有警員到場視察。列車受阻未能開出，月台上逼滿乘客。港鐵其後暫停觀塘線觀塘站至調景嶺站的列車服務，並在兩站間安排免費接駁巴士。事件擾攘約一個半小時後，該班列車終於開出，車廂內有人拍手叫好。



此外，約九時二十分，港島線北角站亦有乘客阻礙車門關閉，期間發生多次爭執。一名橙衣男子因不滿乘車被阻，與戴口罩參與者口角，其後被指情緒激動，出手打人，警員將其帶往港鐵休息室。港鐵於十時四十四分暫停港島線銅鑼灣站至鰂魚涌站的列車服務，兩站間安排接駁巴士。



受事件波及，大批乘客在調景嶺等站外排隊等候免費接駁巴士。有乘客接受訪問時表示不滿及不理解，也有市民指可理解但感無奈。之後港鐵於十一時許宣佈，已妥善處理港島線和觀塘線事故，列車服務回復正常。



陳帆籲勿繁忙時段作滋擾



運輸及房屋局局長陳帆認為市民表達意見應理性與和平，希望勿在繁忙時段滋擾鐵路運作。港鐵特別職務總經理鄭群興對事件表示遺憾，指市民表達訴求時應顧己及人，不影響他人。他指港鐵接獲多宗車門受阻報告，車站安全掣及車廂緊急掣分別被按動七十六次及四十七次，《港鐵鐵路附例》對此有規範指引，但無資料顯示有乘客被捕。他又指，雖網上流傳港鐵車長發動罷工，但昨日只有一兩名車長請病假，所有頭班車都按正常時間開出。