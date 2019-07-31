  • 2019年7月31日 星期三
  • 27º
  • 86%
熱門： 不合作運動港鐵元朗衝突群交大欖隧道

日報新聞 > 港聞

﻿示威衝突不斷 八月訪客恐續跌

2019-07-31 列印
　　示威暴力場面不斷，旅客對香港卻步。姚思榮昨天表示，業界很擔心目前香港每星期也有示威集會，並發生激烈衝突，使海外旅客對香港的形象逐漸改變，以及產生顧慮。酒店及零售業方面，姚思榮預料六月酒店入住率跌百分之三，到七月份預計下跌百分之五；酒店收入方面，六月份下跌一成，七月份數字估計是下跌一成半至兩成。他預期，如果八月份示威行動暫緩，九月旅遊數字或會恢復，否則將繼續惡化，但現時未見有利好因素出現，因此業界普遍看淡未來走勢。

　　以往九月中旬至十一月中旬為商務旺季，主要為高消費客人，亦有展覽舉行，若示威活動繼續，或對酒店及零售業帶來進一步影響。近日，新加坡、日本、韓國、加拿大、愛爾蘭都對香港發出旅遊警示，愛爾蘭甚至是發出高度旅遊警示，姚思榮認卻為情況未到失控地步，很多國家仍能客觀地評估目前形勢。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd