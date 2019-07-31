﻿低氣壓逼港 天文台掛三號波

在昨早上班繁忙時間，有網民針對港鐵列車行駛，發起不合作行動，以身體阻礙車門關上，以萬計上班一族受阻，困在車廂或排長龍乘搭接駁巴士，許多人被迫遲到，人人心急如焚，苦不堪言。發起運動的人士表達訴求，應考慮對其他市民的影響，也要尊重他們的權利。 參與行動者宣稱，不滿港鐵處理元朗站襲擊案的手法，先後在調景嶺站及北角站阻礙車門關閉，令港鐵服務受阻近三小時。不少市民得悉港鐵列車受阻，臨時改乘其他公共交通工具，短時間內令到巴士客量上升，導致車站大排長龍，班次調動亦受影響，路面亦比平日擠塞，出現連鎖負面效應。 不單返工的打工仔受連累，許多市民乘港鐵外出，如參加活動、覆診或辦理事務等等，也受...

2019-07-31