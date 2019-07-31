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﻿低氣壓逼港 天文台掛三號波

2019-07-31 列印
■由於熱帶低氣壓靠近廣東沿岸，本地風力逐漸增強。
■熱帶低氣壓料今天進入本港四百公里範圍內。
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　　天文台昨午發出一號戒備信號，隨著一個熱帶低氣壓靠近廣東沿岸，昨晚起本地風力逐漸增強。

  天文台在晚上九時十五分改發三號強風訊號。受到該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶影響，廣東沿岸未來兩三日會有狂風大驟雨及雷暴，海面會有大浪及湧浪。

　　天文台昨午三點四十分發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋在香港約八百公里內，可能影響本港。至下午四時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港以南約四百九十公里，預料向西北移動，時速約十五公里，移向廣東西部一帶。

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