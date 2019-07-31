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﻿美股中段跌41點

2019-07-31 列印
　　美國周二股市偏軟，杜指中段報二七一七九點，跌四十一點；納指則報八二六五點，跌二十七點。滙控美國預託證券價格見六十三點一二港元，跌零點六八港元；騰訊則見三百六十九點一三港元，跌四點○七港元。

  紐約期金報每盎司一千四百四十點八美元，升八點二美元；紐約期油則報每桶五十七點二三美元，升零點三六美元。
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