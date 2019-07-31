兩巴士荃灣猛撞 乘客拋出座位76傷

青朗公路大欖隧道荃灣出口發生巴士相撞車禍，一輛城巴失控撞向前面一輛九巴車尾。兩車相撞時力度猛烈，車頭及車尾嚴重損毀，意外時很多乘客睡着，多人被拋離座位倒臥走廊受傷流血，部份人要消防員擊毀車窗救出；意外中共七十六人受傷送院。



涉及意外兩輛巴士，分別為由天恩邨開往觀塘碼頭的69C線雙層九巴，以及由天水圍開往金鐘的967號線雙層城巴。昨晨八時許，肇事九巴載着多名乘客，由三十七歲姓蕭司機駕巴士沿青朗公路向荃灣行駛，當駛至大欖隧道荃灣出口時，尾隨一輛城巴突然失控撞及九巴車尾。



兩車相撞後，疑撞擊力猛烈，城巴車頭嚴重損毀，車上多名乘客受傷，部份受傷被困。五十八歲姓曾司機因駕駛室撞至損毀，受傷被困；九巴車尾亦損毀及有多人受傷，多名傷者被撞至頭及口鼻流血，大部份頭手及腳受傷。多輛消防車及救援車接報現場，有消防員打破城巴上層車窗，用擔架將受傷乘客救出，並抬至路邊接受敷治及分流，多名傷者坐在路邊等候送院，部份傷者需要戴上氧氣罩協助呼吸。



消防擊碎車窗救人



有城巴輕傷乘客表示，車禍發生時不少乘客正在睡覺，因此被拋離座位受傷，亦有乘客驚醒及尖叫，情況混亂。一名九巴女乘客表示，她登車後坐巴士上層，其間入睡，突然被撞車巨響驚醒，以及見一名女乘客被拋飛出座位，「見到有好多濃煙！有一個女人飛咗出走廊」，她又指感到兩巴士相撞約兩三次，車廂內十分混亂。



意外中，兩巴士司機及四十二男及三十二女（十六至六十七歲）乘客受傷，由多輛救護車分別送瑪嘉烈、仁濟、明愛、廣華及博愛等五間醫院治療，初步全部無性命危險。



兩司機通過酒精呼氣測試，警方事後拖走肇事巴士檢驗及調查意外原因。



運輸及房屋局局長陳帆事後前往瑪嘉烈醫院探望傷者，並祝願傷者早日康復。



