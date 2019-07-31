水炮車首次馬路測試 最快下月應對示威人群

香港近月持續發生暴力示威，警方快將有新驅散人群裝備應對。由法國購入的「水炮車」昨天掛上「路面測試」牌，首次駛出馬路測試，估計最快下月可使用。



警方在一五至一六年度斥資一千六百五十九萬元，購入三部在法國生產俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車。昨早在粉嶺機動部隊總部操場內來回行駛測試，下午一時半掛上「路面測試」牌駛離總部，由青山公路新田段向元朗方向行駛，途經新田、米埔、錦綉花園迴旋處，再沿青山公路返回總部，全程一小時。



水炮車兩處「炮口」位置被綠色布料包裹，由一警用電單車開路、一衝鋒車尾隨，至下午約三時再進行第二次路面測試。警方回覆指，「水炮車」完成車內儀器測試、制訂操作指引及基本訓練，待路面測試完結後，所有準備工作便會完成，由於有關車輛的使用屬行動細節和涉及警方戰術部署，不適宜公開。據悉，路面測試需時一至兩周，警方已完成撰寫有關水炮車的使用指引，最快下月可供使用。



特赦組織指可致嚴重傷害



有網民早前發起一人一信，要求機電工程署無限期暫停驗收工作，以免造成人道災難。不過，機電工程署昨日回覆指，留意到相關行動，至今接獲約五千封相關電郵，但署方早已完成「水炮車」的檢驗，並於去年第三季將車輛交付警方。



水炮車長七點八米、闊二點五米、高四點一米，車頂配有兩支主炮，每分鐘各可射出一千二百公升水，水壓達一千千帕，射程五十米，等如二百磅力，足以將成年人射到飛起，車身兩旁前後均有輔助炮，除射水外，可射混有顏料或催淚煙的水劑或噴泡。國際特赦組織調查報告證實，水炮車射中頭頸可令頸椎移位，中眼可致盲，中耳可刺穿耳膜。



